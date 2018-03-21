إسرائيل تكشف عن عملية 'شجاعة' في سورية

أقرت إسرائيل الأربعاء بوقوفها وراء هجوم استهدف في 2007 مفاعلا نوويا في سورية، وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إن الغارة كانت تهدف لتوجيه رسالة إلى "أعداء" إسرائيل وتأكيد حزمها في حماية أمنها.

وأوضح ليبرمان في بيان "اليوم يمكننا أن نكشف ما قامت به الحكومة في أيلول/سبتمبر 2007. كان هناك من دافعوا (لشن الهجوم) ومن ترددوا"، مشيرا إلى أن "هذا القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذناه يدل كما هو الحال اليوم، على أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، لا يمكنك الاستسلام".

وأعلن الجيش الإسرائيلي لأول مرة أن طائراته من طراز F-16 استهدفت في السادس من أيلول/سبتمبر 2007 منشأة الكبر تحت الإنشاء قرب دير الزور، وذلك بعد رفع الرقابة العسكرية أمرا استمر ساريا لما يربو على 10 سنوات كان يحظر على المسؤولين الإسرائيليين الحديث عن الضربة.

#المفاعل_النووي_السوري في #دير_الزور - تخيلوا ماذا كان ليحدث لو امتلك #النطام_السوري قدرات نووية ونحن نشاهد كل ما استخدمه هذا النظام ضد أبناء شعبه في الحرب الأهلية. #عظَمتُنا_كانت_ستبقى_وتتعزّز pic.twitter.com/Qnzfz6L5UQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 21, 2018

وقال ليبرمان أن "دوافع أعدائنا ازدادت في السنوات الأخيرة، لكن قوة جيشنا وسلاحنا الجوي وقدراتنا الاستخباراتية ازدادت بالمقارنة مع قدراتنا في 2007"، مضيفا أن "على الجميع في الشرق الأوسط أخذ المعادلة في الاعتبار".

وزير الاستخبارات إسرائيل كاتس، أشار إلى إيران بالاسم قائلا في تغريدة إن "القرار الشجاع للحكومة الإسرائيلية قبل 11 عاما تقريبا بتدمير المفاعل النووي في سورية والعملية الناجحة التي تلته يوجهان رسالة واضحة: إسرائيل لن تسمح أبدا بحيازة دول تهدد وجودها مثل إيران السلاح النووي".

The courageous decision of the Israeli government almost 11 years ago to destroy the nuclear reactor in Syria and the successful operation following it sends a clear message:

Israel will never allow nuclear weapons to countries like Iran who threaten its existence. — ישראל כץ Israel Katz (@Israel_katz) March 21, 2018

أما رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي الذي كان قائد القوات العسكرية عندما نفذ الهجوم في سورية عام 2007، فقال في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت إنه رأى العملية آنذاك على أنها أولوية.

وأضاف "وضعت هذا على رأس الأولويات للجيش. كان واضحا أننا نحتاج إلى تدمير هذا المفاعل من دون التسبب في تصعيد يؤدي إلى حرب، لكن لو وقعت حرب كان من الضروري أن نتمكن من كسبها". وقال "تمنيت ألا يصحى مواطنو إسرائيل في الساعة الثالثة فجرا على وقع صافرات الإنذار".

ويأتي الإعلان عن الغارة في وقت تكثف فيه إسرائيل تحذيراتها حول الوجود الإيراني في سورية، وتدعو لتغيير وحتى إلغاء الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة الدول الست.