كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها

ستعيد كنيسة القيامة في القدس الشرقية فتح أبوابها، وذلك بعدما علقت إسرائيل الثلاثاء إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية بعد احتجاجات عليها.

وجاء في بيان أصدره القادة المسيحيون في القدس أن الكنيسة ستفتح أبوابها صباح الأربعاء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال في بيان أصدره إن مكتبه سيشكل "فريقا مهنيا" للتوصل إلى حل بالنسبة للإجراءات الضريبية التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضها.

وخلال هذه الفترة، سيتم أيضا تجميد النظر في مشروع قانون يقول قادة الكنائس إنه سيسمح للدولة العبرية بمصادرة الأراضي التابعة للكنائس.

وقد أقدمت كنيسة القيامة على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة ظهر الأحد، احتجاجا على إجراءات تحصيل الضرائب التي بدأت بلدية القدس بتطبيقها، وفي مسعى للضغط على السلطات للتخلي عن هذه الإجراءات.