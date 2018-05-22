المجلس الأمني الإسرائيلي يجتمع في غرفة محصنة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بدأ عقد اجتماعاته الأسبوعية في غرفة محصنة آمنة تحت الأرض في القدس.

القناة العاشرة الإسرائيلية أوردت "الوزراء أبلغونا بأن أحد الأسباب الرئيسية لنقل مكان الاجتماع هو رغبة نتانياهو الشديدة في منع التسريبات وبسبب مخاوف من محاولات التجسس من قبل أطراف خارجية معادية".

وقال مصدر إعلامي إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الذي يضم 11 وزيرا عقد عددا صغيرا من الاجتماعات في الغرفة الحصينة وإن ثلاث جلسات أسبوعية مقررة الأولى يوم الأربعاء ستعقد في تلك الغرفة.

وعادة ما تعقد اجتماعات المجلس في مكتب رئيس الوزراء في القدس بعيدا عن الأنظار لكن أنباء عقدها في الغرفة المحصنة جاءت هذه المرة وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وكان مجلس الوزراء الأمني المصغر استخدم الغرفة المحصنة التي تعرف باسم "مركز الإدارة الوطنية" للمرة الأولى في عام 2011 للتدريب على التعامل مع الأزمات.