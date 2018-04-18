إسرائيل: عثرنا على متفجرات بشاحنة فلسطينية

أعلنت إسرائيل الأربعاء العثور على متفجرات مخبأة في شاحنة فلسطينية كان من المقرر تهريبها من الضفة الغربية واستخدامها في هجوم في يوم الاحتفال بقيامها.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الحراس عند معبر ريحان في شمال الضفة الغربية عثروا على "عبوة ناسفة قوية" مخبأة في سقف شاحنة فلسطينية محملة بسلع أخرى.

ويخرج كثير من الإسرائيليين الخميس إلى أماكن مفتوحة للاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة الدولة.

وأشاد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان "بيقظة واحترافية حراس المعبر" الذين تمكنوا من "اكتشاف العبوة الناسفة وإحباط هجوم كبير".

وتعهد ليبرمان بمطاردة "الأشرار الذين خططوا لمهاجمتنا في عيدنا. لن ينعموا بالراحة ليلا أو نهارا حتى نمسك بهم".

المصدر: رويترز