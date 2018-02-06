إسرائيل تعلن مقتل زعيم خلية اغتالت حاخاما في الضفة

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الثلاثاء قتل أحمد جرار، زعيم خلية نفذت هجوما قرب مستوطنة هافات غلعاد قبل حوالي شهر قتل فيه الحاخام ريزيئيل شيفاح.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جرار لقي حتفه في عملية مشتركة للشين بيت وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية في بلدة اليامون شمالي الضفة الغربية، مشيرة إلى أن تحقيقات جهاز الأمن الداخلي كشفت أن الخلية كانت متورطة أو تخطط لشن مزيد من الهجمات.

وأوضح الشين بيت أنه خلال محاولة توقيف جرار، خرج الأخير مسلحا من المبنى الذي كان يختبئ فيه فأطلقت قوات الأمن النار عليه، مشيرا إلى العثور بالقرب من جثته على رشاش من نوع M-16 وحقيبة تحوي عبوات ناسفة.

وحسب السلطات الإسرائيلية، فإن جرار شارك "بشكل فعلي" في قتل الحاخام شيفاح بالرصاص عند مروره بسيارته بالقرب من مستوطنة هافات غلعاد حيث كان يعيش.

تجدر الإشارة إلى أن جرار هو نجل ناصر جرار، أحد قياديي حركة حماس الذي قتلته القوات الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.

استمع إلى تقرير نجود القاسم مراسلة "راديو سوا" في رام الله.

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