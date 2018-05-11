إسرائيل تكشف المواقع الإيرانية المستهدفة في سورية

نشر الجيش الإسرائيلي الجمعة صورا لمواقع إيرانية في سورية هاجمتها إسرائيل ردا على إطلاق صواريخ إيرانية في الجولان.

وقال الجيش إنه استهدف في العملية التي جرت فجر الخميس مواقع تابعة للاستخبارات الإيرانية في مناطق تل غربة وتل كليب والنبي يوشع وتل مقداد، بالإضافة إلى منشأة عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني في الكسوة.​

These are aerial images of Iranian sites in Syria that the IDF targeted in the overnight strike in response to rockets that Iranian Forces fired at Israeli territory pic.twitter.com/yhm28yQEx4 — IDF (@IDFSpokesperson) May 11, 2018

واستهدفت إسرائيل أيضا مجمعا إيرانيا للخدمات اللوجستية قرب دمشق.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حذرت من تنامي النشاط الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة من داخل الأراضي السورية.

وحسب الوزارة، فإن النظام الإيراني نقل نحو 70 ألف مقاتل إلى سورية منذ 2015، تم توزيعهم على 10 مجموعات مسلحة تابعة بشكل مباشر لطهران.