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اعلان إسرائيلي وشيك بشأن الاتفاق النووي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه سيكشف في خطاب متلفز مساء الاثنين عن تطور مهم بشأن الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة الدول الست.

ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء عن أية تفاصيل بشأن هذا الإعلان المرتقب.

ويأتي هذا غداة زيارة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى القدس الأحد، ركزت على النفوذ الإيراني في المنطقة ومساعي طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ومن المقرر أن تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب في موعد أقصاه الـ12 من أيار/مايو المقبل قرارا بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي من عدمه.

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