إسرائيل وإيران.. التوتر في تصاعد

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، صور أقمار صناعية وخريطة لخمس قواعد جوية في سورية، قالت إنها تحوي طائرات إيرانية مدنية يشتبه بنقلها أسلحة وذلك في إشارة إلى احتمال استهدافها في حال تصاعد التوتر مع طهران.

كما نشرت أسماء ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني، مشتبه بانخراطهم في مشروعات صاروخية.

وقالت وسائل الإعلام تلك إن المعلومات جاءت من الجيش الإسرائيلي، لكن المتحدث باسم الجيش رفض التعليق على التقارير.

إلا أن مسؤولا أمنيا إسرائيليا، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لرويترز إن التقرير قدم تفاصيل عن ”القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني الذي تراه المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية كيانا سيحاول مهاجمة إسرائيل وذلك بناء على تهديدات إيرانية بالرد على ضربة التيفور“.

وكانت كل من طهران وموسكو ودمشق قد حملت إسرائيل مسؤولية هجوم نفذ في التاسع من نيسان/إبريل، استهدف قاعدة التيفور الجوية السورية، أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني، ما دفع طهران للتوعد بالرد انتقاما.

إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت من جهتها إلغاء سلاح الجو خططا لإرسال طائرات للمشاركة في تدريبات "رد فلاغ"، المزمعة في الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي، وذلك بسبب التوتر مع إيران بشأن سورية.

ولا يزال التوتر بين إسرائيل وإيران محتدما منذ إسقاط إسرائيل طائرة إيرانية مسيرة اخترقت أجواءها في شباط/فبراير. ما دفع إسرائيل لشن غارة في سورية، أسقطت خلالها مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16.

المصدر - رويترز