ليبرمان: ثمة حوار هادئ ومعمق مع دول عربية

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن بلاده منخرطة في حوار مع دول عربية لم يحددها، مشيرا إلى أن هذا الحوار "الهادئ والمعمق" يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف في مقابلة مع موقع إيلاف نشرت الخميس أن هناك تفاهما مع تلك الدول على حوالي 75 في المئة من الأمور، داعيا إلى حوار بناء وتفاهم مع جميع الدول العربية حول القضايا الإقليمية.

ورفض الوزير الإسرائيلي التعليق على الملفات المطروحة للنقاش مع تلك الدول، لكنه دعاها إلى إعلان وجود حوار مع إسرائيل بنفسها، وحضور قادتها إلى إسرائيل "كما فعل السادات".

تحذير جديد لإيران

وحذر ليبرمان إيران من مغبة استهداف إسرائيل، ملوحا باحتمال ضرب طهران في حال أطلقت الجمهورية الإسلامية الرصاصة الأولى على إسرائيل.

وأوضح أن إيران إن أقدمت على مهاجمة تل أبيب، فإن إسرائيل ستضرب طهران وتدمر أي موقع عسكري لها في سورية يشكل تهديدا لإسرائيل.

وتابع الوزير في تصريحاته التي تأتي قبيل اجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى في واشنطن، إن بلاده لا تسعى لأي حروب لكنها "ستدفع أي ثمن للحيلولة دون وجود إيراني في سورية".

وأعرب الوزير الإسرائيلي عن اعتقاده أن النظام الإيراني الحالي "في أيامه الأخيرة"، وأن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيؤدي إلى انهيار اقتصاد" إيران.

وتابع قائلا إن طهران أنفقت أكثر من 13 مليار دولار حتى الآن في سورية وتنفق ملياري دولار كل عام على حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وغيرها من المنظمات الإرهابية، ما أدى إلى إضعاف النظام الإيراني.