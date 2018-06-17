إسرائيل تعلن اعتقال خلية لحماس في الضفة

أعلنت السلطات الإسرائيلية الأحد اعتقال أكثر من 20 عنصرا من حركة حماس شمال الضفة الغربية كانوا يعدون "لهجمات خطيرة" على أهداف إسرائيلية.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) في بيان إن المعتقلين ينتمون إلى خلية نشطت بين تشرين الأول/أكتوبر 2017 ونيسان/أبريل 2018.

وأضاف أن معظم المعتقلين يتحدرون من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

ووفقا للبيان فإن الخلية "خططت لتنفيذ تفجيرات في مدن وسط إسرائيل وشمال الضفة الغربية، بما في ذلك تفجير في تل أبيب وتفجير انتحاري وهجوم بالمتفجرات في القدس".

وقال مسؤول كبير في الشين بيت إن هذه الاعتقالات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي "تثبت مجددا نية حماس وجهودها لإقامة بنى تحتية إرهابية بهدف ارتكاب اعتداءات في إسرائيل".

وفي شباط/فبراير الماضي أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي تفكيك واعتقال أفراد خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي يشتبه في تخطيطها لهجمات ضد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وإسرائيليين آخرين في الضفة الغربية.