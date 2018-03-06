إسرائيل تحمل حماس مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة

حملت إسرائيل حركة حماس مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة الخاضع لسيطرتها منذ عدة أعوام.

وقال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زمير، إن الوضع السيء في القطاع لن يتحسن إلا إذا غيرت حماس سياستها، بما في ذلك الكشف عن مصير الجنود الإسرائيليين المفقودين في القطاع ووقف التقارب مع إيران.

وأوضح زمير أن بلاده ماضية في بناء الحواجز والعوارض حول قطاع غزة منعا لحفر الأنفاق، غير أنه استبعد وقوع مواجهة عسكرية قريبا مع حماس.

وشهدت الأسابيع الماضية تطورات عسكرية، إذ أطلقت صواريخ من غزة نحو الجنوب الإسرائيلي، رد عليه سلاح الجو الإسرائيلي بقصف مواقع ومنشآت تابعة لحماس في غزة.