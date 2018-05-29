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نتانياهو يتوعد حماس والجهاد الإسلامي

قذيفة تنطلق من إحدى بطاريات القبة الحديدية في أشدود لاعتراض صواريخ تطلق من قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده "سترد بقوة كبيرة" على تعرض المدن الجنوبية لوابل من قذائف الهاون فجر الثلاثاء مصدرها قطاع غزة.

وأضاف في مؤتمر صحافي في الجليل أن إسرائيل تنظر إلى "هجمات حماس والجهاد الإسلامي بكل جدية"، موضحا أن "كل من يحاول إلحاق الضرر بإسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".

وتأتي تصريحات نتانياهو عقب إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق مسلحين فلسطينيين أكثر من 27 قذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ تصدى لغالبية القذائف، فيما أشارت الشرطة إلى سقوط عدد منها في آراض خالية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إحدى القذائف سقطت بالقرب من حضانة أطفال قبل وقت قليل من فتح أبوابها.

وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة توترات في الأسابيع الأخيرة حيث نظم الفلسطينيون احتجاجات حاشدة تهدف إلى رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على القطاع منذ استيلاء حماس على السلطة في 2007.

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