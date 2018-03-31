إسرائيل: سنوسع ردنا إن استمرت مواجهات غزة

أعلنت إسرائيل السبت أنها ستوسع ردها ضد المسلحين في غزة إذا استمر العنف على الحدود مع القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد رونين مانيليس إن الجيش عمل حتى الآن على تقييد رده على أولئك الذين يحاولون اختراق الحدود، لكن "إذا استمرت الهجمات فإن إسرائيل ستلاحق المسلحين في مناطق أخرى أيضا".

وكان آلاف الفلسطينيين قد تظاهروا عند حدود قطاع غزة وإسرائيل الجمعة بمناسبة ما يسمى "يوم الأرض". وقتل في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي تخللت المظاهرة 16 فلسطينيا فيما أصيب 1400.

وقال المتحدث باسم الجيش بحسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس إن جميع من قتلوا تورطوا في العنف.

وكان الجيش الإسرئيلي قد قال إن متظاهرين ألقوا قنابل حارقة وحجارة ودفعوا بإطارات أشعلوا فيها النار باتجاه الجنود في الجانب الإسرائيلي من الحدود، وفي حالة واحدة فتح محتجون النار على الجنود.

يذكر أن الولايات المتحدة أعربت عن حزنها البالغ لسقوط قتلى في غزة، ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت في تغريدة على تويتر الجمعة كل المعنيين إلى اتخاذ خطوات لخفض التوتر.

وشددت على أن المجتمع الدولي يركز على الإجراءات التي من شأنها تحسين حياة الفلسطينيين ويعمل على خطة للسلام، مضيفة أن العنف لا يخدم أيا من هذين الهدفين.

We are deeply saddened by loss of life in #Gaza today. We urge those involved to take steps to lower tensions. Int'l community is focused on taking steps that will improve the lives of the Palestinians and is working on a plan for peace. Violence furthers neither of those goals. — Heather Nauert (@statedeptspox) March 30, 2018

وبدأ الفلسطينيون في القطاع احتجاجا يستمر ستة أسابيع بإقامة مدينة خيام قرب الحدود الإسرائيلية للمطالبة بالسماح للاجئين بالعودة، ونصبت عشرات الخيام في خمسة مواقع على امتداد الحدود.