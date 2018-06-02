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إسرائيل تحقق في مقتل مسعفة فلسطينية

قوات إسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي السبت في بيان إنه يحقق في ما إذا كانت مسعفة فلسطينية قتلت على يد قوات إسرائيلية أثناء احتجاجات على الحدود مع قطاع غزة الجمعة.

واتهم مسؤولو الصحة الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بقتل المسعفة المتطوعة رزان النجار (21 عاما) عندما ركضت للوصول إلى مصاب قرب السياج الحدودي شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين هاجموا قواته على طول الحدود بالرصاص والقنابل اليدوية، مضيفا أنه سيحقق في وقاة النجار.

ولقى عشرات الفلسطينيين مصرعهم خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة تقول إسرائيل إن معظمهم أعضاء في حماس.

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