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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مواقع للقسام

قوات إسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة-أرشيف

قصفت المدفعية الإسرائيلية الأربعاء نقاط رصد تابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن دباباته ضربت موقعين لحماس.

وجاء القصف الإسرائيلي ردا على تسلل مجموعة فلسطينية حاولت القيام بتخريب معدات تقوم بأعمال الجدار على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث العسكري افيخاي ادرعي إن "جيش الدفاع ينظر ببالغ الخطورة إلى أي محاولة للمساس بالجدار الأمني أو ببنية تحتية أمنية".

وأفاد شهود عيان بأن أحد المواقع شمال رفح استهدف بثلاثة صواريخ.

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