الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين عند حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة في حادثين منفصلين الأحد.

وقال الجيش في بيان إنه في الحادث الأول حاول رجلان التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من جنوب القطاع، فأطلق الجنود النار عليهما ما أدى إلى مقتل أحدهما فيما أصيب الآخر واحتجز لاستجوابه.

#عاجل قبل قليل تم رصد مخربيْن يحاولان التسلل الى داخل #إسرائيل والمساس بالسياج الأمني جنوب قطاع #غزة. لقد أطلقت قوة عسكرية النار عليهما. الحديث يدور عن مقتل أحد المخربيْن بينما تم إلقاء القبض على الثاني ونقله للتحقيق — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 29, 2018

وتابع أنه في الحادث الثاني ألقى مسلحان تمكنا من عبور السياج الحدودي مواد متفجرة على جنود إسرائيليين ما دفع الأخيرين إلى إطلاق النار عليهما وقتلهما.

#عاجل حادث ثاني جنوب قطاع #غزة: قبل قليل اجتاز مخربان السياج الامني جنوب قطاع غزة حيث قاما بإلقاء عبوات ناسفة باتجاه دورية عسكرية التي ردت بإطلاق نار باتجاه المخربيْن الذيْن قتلا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 29, 2018

ويأتي إطلاق النار بعد شهر من العنف على طول الحدود بين غزة وإسرائيل حيث ينظم الفلسطينيون احتجاجات كل يوم جمعة للضغط من أجل حق العودة.

وتتهم إسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع وغيرها من الجماعات المسلحة باستغلال الاحتجاجات كغطاء للتخطيط لهجمات.