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الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين عند حدود غزة

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة في حادثين منفصلين الأحد.

وقال الجيش في بيان إنه في الحادث الأول حاول رجلان التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من جنوب القطاع، فأطلق الجنود النار عليهما ما أدى إلى مقتل أحدهما فيما أصيب الآخر واحتجز لاستجوابه.

وتابع أنه في الحادث الثاني ألقى مسلحان تمكنا من عبور السياج الحدودي مواد متفجرة على جنود إسرائيليين ما دفع الأخيرين إلى إطلاق النار عليهما وقتلهما.

ويأتي إطلاق النار بعد شهر من العنف على طول الحدود بين غزة وإسرائيل حيث ينظم الفلسطينيون احتجاجات كل يوم جمعة للضغط من أجل حق العودة.

وتتهم إسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع وغيرها من الجماعات المسلحة باستغلال الاحتجاجات كغطاء للتخطيط لهجمات.

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