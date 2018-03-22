إسرائيل تحقق مع فيسبوك

قالت وزارة العدل الإسرائيلية الخميس إن إسرائيل تحقق مع شركة فيسبوك بشأن احتمال انتهاك خصوصية الإسرائيليين عقب مزاعم بحصول شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية لتحليل البيانات على معلومات مستخدمين بشكل غير ملائم.

وقالت الوزارة في بيان إن التحقيق سيسعى لمعرفة "ما إذا كانت بيانات خاصة لمواطنين إسرائيليين قد استخدمت بشكل غير قانوني بطريقة تنتهك حقوقهم في الخصوصية ومواد قانون الخصوصية الإسرائيلي".

وأضافت أن القانون الإسرائيلي ينص على أن البيانات الشخصية لا يمكن استخدامها إلا للغرض الذي قدمت لأجله وبموافقة صاحبها.

وتواجه شركة فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، تدقيقا حكوميا متزايدا في أوروبا والولايات المتحدة.

يأتي ذلك في أعقاب مزاعم من مصدر مطلع على عمل كمبردج أناليتيكا سرب معلومات تفيد بأن الشركة حصلت على معلومات مستخدمين في فيسبوك بشكل غير ملائم لمعرفة توجهات الناخبين الأميركيين.

ووعد مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتقييد إمكانية وصول المطورين لمعلومات تخص المستخدمين.

وألقت شركتا فيسبوك وكمبردج أناليتيكا باللائمة على أكاديمي زود الأخيرة بالبيانات من خلال نشر تطبيق لإجراء مسح على فيسبوك.