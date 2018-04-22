إسرائيل: لا علاقة لنا بمقتل البطش

نفت إسرائيل ضمنيا الأحد وقوفها وراء مقتل العالم الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا السبت.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الحكومة الإسرائيلية علمت بمقتل البطش من وسائل الإعلام، مرجحا أن يكون الأمر مرتبطا بنزاع فلسطيني داخلي.

وحسب ليبرمان، فإن البطش الذي قالت حركة حماس إنه أحد أعضائها، كان خبيرا في الصواريخ "ولم يكن قديسا".

وحسب شرطة كوالالمبور، فإن رجلين على دراجة نارية أطلقا 10 رصاصات على المحاضر الفلسطيني في مجال الهندسة البطش السبت، ما أدى إلى مقتله.

وذكرت حماس التي تدير قطاع غزة أن أحد أعضائها اغتيل في ماليزيا. وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس إن جهاز الموساد الإسرائيلي كان وراء محاولات سابقة لاغتيال علماء فلسطينيين، وإن قتل البطش يأتي في هذا السياق.

ورد ليبرمان على اتهام حماس هذا بالقول في تصريحات لراديو إسرائيل إن "التنظيمات الإرهابية تلقي باللوم في كل عملية اغتيال على إسرائيل - نحن معتادون على ذلك".

وأضاف "نرى باستمرار تصفية حسابات بين فصائل مختلفة في التنظيمات الإرهابية وأعتقد أن هذا هو ما حدث في هذه الحالة".