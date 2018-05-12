Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

بالفيديو.. إسرائيل تستهدف نفقا على حدودها مع القطاع

صورة للنفق نشرها المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي

شن الجيش الإسرائيلي السبت غارات استهدفت نفقا في شمال قطاع غزة على حدود الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر سلسلة تغريدات على تويتر إن الجيش "أحبط" نفقا تابع لحركة حماس في منطقة معبر إيريز.

وأشار إلى أن مقاتلات حربية شنت غارات على النفق.

وتابع أن اكتشاف هذا النفق جرى في مراحل الحفر في المنطقة العازلة على بعد أمتار قليلة من الأراضي الاسرائيلية، مشيرا إلى أنه كان يهدف إلى الوصول إلى إسرائيل.

ونشر مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان من النفق المستهدف:

صورة نشرها أدرعي توضح موقع النفق ومدى قربه من إسرائيل:

وحذر المتحدث من أن حركة حماس تعمل منذ أسابيع على تحويل منطقة السياج الأمني والمنطقة العازلة الأمنية إلى "ساحة قتال وإرهاب".

وأضاف أن "أعمال الشغب العنيفة تبقى غطاء لمحاولات إرهابية فوق وتحت الأرض ويأتي إحباط النفق كدليل على ذلك".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بمواصلة هذه النشاطات وسيتحرك لمنعها.

وكان مسؤولون فلسطينيون قد ذكروا أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شمال قطاع غزة السبت.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG