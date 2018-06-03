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قصف إسرائيلي يستهدف مواقع حماس في غزة

دخان يتصاعد من قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية الأسبوع الماضي

قصفت مقاتلات إسرائيلية 15 هدفا تابعا لحركة حماس في غزة مساء السبت وفجر الأحد، ردا على إطلاق قذائف من القطاع مساء السبت، في أو خرق لهدنة هشة بين الجانبين وهدوء نسبي على الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "في سلسلة أولى من الضربات الجوية، قصفت طائرات حربية 10 مواقع إرهابية في ثلاثة مجمعات عسكرية تابعة لحركة حماس الإرهابية" في غزة.

وأضاف أن "من بين هذه الأهداف موقعان لتصنيع وتخزين الذخيرة تابعان لحماس". وفي بيان ثان، أفاد الجيش بأن طائرات إسرائيلية قصفت خمسة أهداف في مجمع عسكري تابع للقوة البحرية لحماس".

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه الضربات الجوية جاءت ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وعلى "أنشطة إرهابية مختلفة وافقت عليها ونظّمتها حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأعلنت إسرائيل مساء السبت أن مقاتلين في غزة أطلقوا قذيفتين على الجنوب الإسرائيلي أطلقوا ست قذائف على دفعتين مساء السبت وفجر الأحد، اعترض نظام القبة الحديدة أربعا منها، فيما يعتقد أن القذيفة الخامسة لم تبلغ هدفها وسقطت داخل القطاع.

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