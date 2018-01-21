الإعدام لألمانية انضمت لداعش في العراق

قضت محكمة الجنايات المركزية في بغداد الأحد بإعدام مواطنة ألمانية من أصول مغربية إثر إدانتها بالانتماء إلى داعش.

ولم تكشف السلطات العراقية عن اسم المدانة.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار البيرقدار إن "المتهمة أدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية وتقديم الدعم اللوجستي والمساعدة للتنظيم".

وأضاف أنها اعترفت بالسفر من ألمانيا إلى سورية ومن ثم إلى العراق "لإيمانها بتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرا إلى أن ابنتيها قدمتا معها وتزوجتا من أفراد في التنظيم.

وتصدر المحاكم العراقية أحكاما مشددة عادة على المتعاونين مع تنظيم داعش.