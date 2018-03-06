في قلب داعش مع ولدي... بلجيكية تروي قصتها في كتاب

قضت لورا باسوني (33 عاما) جزءا كبيرا من وقتها العام الماضي في تنفيذ حملة لتوعية طلاب المدارس الثانوية في بلجيكا من محتوى مقاطع الفيديو التي يشاهدونها على الانترنت والتأكد من مصداقيتها. والسبب هو أن بعضها ليس إلا وسيلة لجذب الشبان إلى شبكات إرهابية حول العالم كما حصل معها هي منذ حوالي أربع سنوات. ودفعتها الرغبة في توعية الشبان إلى تدريب حوالي 1200 يافعاً حتى اللحظة. "في قلب داعش مع ولدي" لخصت لورا حكايتها مع تنظيم داعش في كتاب بعنوان "في قلب داعش مع ولدي" نشرته بالتعاون مع الصحافية البلجيكية كاترين لورسينيول في أيلول/سبتمبر 2016. وتشرح لورا في كتابها كيف أقنعتها مقاطع فيديو على الإنترنت بوجود أناس يتعرضون للظلم في سورية وأنهم بحاجة ماسة للمساعدة. وقررت فعلاً الذهاب إلى هناك في حزيران/يونيو 2014 لنجدتهم.

ولدت لورا لأبوين بلجيكيين. اعتنقت الإسلام منذ أعوام عدة ولكنها لم تكن ملتزمة بالدين أو بارتياد المسجد. كانت تعاني من اليأس بعد أن تخلى زوجها عنها وعن طفلهما الذي كان يبلغ أربع سنوات، ما جعلها تنجرف لمشاهدة حملات الفيديو التي كانت في الحقيقية محاولات للتجنيد الإرهابي. تزوجت الشابة البلجيكية "عرفيا" بمقاتل تونسي الأصل اصطحبها معه إلى الرقة. وما أن عبرت تركيا مع ابنها حتى وقعت بيد التنظيم المتطرف. تقول الصحفية كاترين لـ(ارفع صوتك) "لورا لم تكن تتابع الأخبار ولا تعرف بوجود تنظيمات جهادية تستقطب الناس. قلة درايتها بالموضوع والإحباط العاطفي التي كانت تعاني منه جعلاها تصدق ما تراه وترغب بالانضمام إلى أي مجتمع يشعرها بالانتماء ويشجعها على بداية جديدة". الصحوة بدأت لورا تشعر بوجود خطأ ما من خلال حديثها مع نساء التقت بهن في "المضافة" التي كانت تعيش فيها لتكتشف أنه ليس هناك من يتعرض للظلم.