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التحالف الدولي يعلن مقتل 150 من عناصر داعش

راين ديلون، المتحدث باسم عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش

أعلن راين ديلون، المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الثلاثاء إن نحو 150 مسلحا في التنظيم قتلوا بضربات جوية للتحالف في منطقة وادي نهر الفرات الأوسط في سورية يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث في بيان على صفحته في تويتر إن ما بين 145 إلى 150 مسلحا قتلوا قرب بلدة الشفعة بمحافظة دير الزور.

وتعهد باستمرار استهداف مسلحي التنظيم في المنطقة:

وذكر البيان أن "الضربات الدقيقة كانت تتويجا لإعداد مكثف من الاستخبارات للتأكد من موقع مركز للقيادة والسيطرة تابع لتنظيم داعش في موقع يسيطر عليه سيطرة تامة في وادي الفرات الأوسط المتنازع عليه".

وأشار البيان إلى أن قوات سورية الديموقراطية ساهمت في تتبع الهدف قبل تنفيذ العملية.

المصدر: التحالف/ وكالات

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