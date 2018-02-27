عقوبات أميركية جديدة ضد إرهابيين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ضم عدد من المنظمات والجماعات المتشددة إلى لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من بينها الفرعين المصري والتونسي لتنظيم داعش المتشدد، حسب بيان الثلاثاء.

وكشف بيان الخزانة عن ضم سبعة تنظيمات وشخصين إلى اللائحة، ضمن جهود الوزارة لمواجهة الإرهاب.

والتنظيمات السبعة على اللائحة هي أفرع وجماعات تابعة لداعش في مصر وتونس والصومال وغرب أفريقيا والفلبين وبنغلاديش.

وبموجب هذا البيان ستجمد الولايات المتحدة أي أصول أو أموال تتبع الأشخاص والتنظيمات الواردة فيه في الولايات المتحدة، كما تمنع حاملي الجنسية الأميركية من التعامل معهم.