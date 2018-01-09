ماذا يجمع نصّابة من مانهاتن وبيتكوين وداعش؟

شابة في مقتبل العمر، 27 عاما، تعمل فنية في مختبر بمستشفى في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك براتب يبلغ 71 ألف دولار في السنة.

بداية أكثر من موفقة للشابة الأميركية من أصول باكستانية زوبيا شاهيناز قبل أن تلقي عليها عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض في مطار جون كيندي الدولي بنيويورك.

اليوم، تواجه شاهيناز أحكاما بالسجن قد تصل إلى 90 عاما: 20 عاما عن كل قضية تبييض أموال و30 عاما عن الاختلاس. كلمة السر: بيتكوين.

بيتكوين وداعش

يتهم الادعاء الأميركي شاهيناز بتدبير مؤامرة للاختلاس وتبييض الأموال بهدف دعم تنظيم إرهابي دولي هو داعش، بأكثر من 150 ألف دولار.

في آذار/ مارس 2017، استصدرت الشابة الأميركية ست بطاقات ائتمانية استعملتها، مع أكثر من 10 بطاقات أخرى تملكها سابقا، لشراء ما قيمته 62 ألف دولار من العملة الرقمية بيتكوين.

وفي الشهر ذاته، اقترضت 22 ألف دولار أميركي من بنك في نيويورك.

حولت شاهيناز أموالها من العملة الرقمية إلى عملية تقليدية -أودعتها في حسابها- وشرعت في إجراء حوالات مصرفية نحو تركيا والصين وباكستان. تسع حوالات بالضبط، أقلها بـ3000 دولار وأعلاها بـ100 ألف دولار.

كان هذا خطأ قاتلا. تحويل البيتكوين إلى دولار، وإرسال الأموال عن طريق مؤسسات مصرفية مكن السلطات من كشف شاهيناز بسهولة.

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