اختطاف رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة

اختطف مسلحون مجهولون نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة بشار مصطفى.

ودعا وزير الشباب عبد الحسين عبطان وزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى متابعة القضية والعمل بسرعة على إطلاق سراحه.

ويرأس مصطفى، وهو كردي من محافظة دهوك، الاتحاد العراقي للملاكمة منذ سنوات عدة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن مسلحين مجهولين اختطفوا مصطفى وشخصا آخر كان معه في نقطة تفتيش وهمية ‏على الطريق بين بغداد وكربلاء المار بمنطقة المسيب في محافظة بابل الجنوبية.

وقال أمين سر اتحاد الملاكمة عبد الرضا علي إن حوالي 20 عنصرا مسلحا بعضهم يرتدي أقنعة وزيا عسكريا، اعترضوا سيارة مصطفى من خلال نصب حاجز وهمي قرب جسر المسيب.

وأضاف علي، الذي كان يرافق مصطفى بسيارة ثانية لأداء واجب عزاء في مدينة كربلاء، أن المسلحين سمحوا لسيارة علي بالمرور بعد تدقيق الهويات، ثم أرغموا مرافق رئيس الاتحاد في السيارة الثانية وسائقه الخاص على مغادرة السيارة، بعدما انهالوا عليهما بالضرب، وأخذوا مصطفى وانطلقوا إلى جهة مجهولة بنحو خمس سيارات رباعية الدفع.