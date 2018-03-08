اشترى مفرقعات لصنع عبوة.. توقيف مراهق عراقي في ألمانيا

أوقف مراهق عراقي متهم بالانتماء إلى تنظيم داعش لأنه أراد شن اعتداء بالمفرقعات في ألمانيا أو في بريطانيا، كما أعلنت النيابة الألمانية الخميس.

وجاء في بيان النيابة الاتحادية لمكافحة الإرهاب، أن الشاب (17 عاما) الذي تم التعريف عنه بأنه ديداي أ. متهم "بالتحضير لعمل عنف يهدد أمن الدولة" لأنه اشترى كمية كبيرة من المفرقعات لاستخدام مسحوقها في صنع عبوة متفجرة.

وقد وضع المشتبه به قيد التوقيف الاحترازي بناء على قرار أحد القضاة في السابع من آذار/مارس، كما أضاف البيان الذي لم يحدد ظروف توقيفه أو يقدم إيضاحات حول هدفه الذي كان يمكن أن يكون "إما في ألمانيا أو في بريطانيا".

والسلطات الألمانية في حالة تأهب بعد اعتداءات عدة شنها إسلاميون متطرفون، ولاسيما الاعتداء بشاحنة الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه وأسفر عن 12 قتيلا في كانون الأول/ديسمبر 2016 في سوق لعيد الميلاد في برلين.

ويزيد من هذا القلق أن هذا الهجوم وهجمات أخرى أقل دموية، قد نفذها طالبو لجوء وصلوا منذ 2015 إلى ألمانيا.

لكن المحققين يقولون إن أيا من منفذي هذه الاعتداءات لم يأت إلى أوروبا حاملا أوامر من تنظيم داعش أو من مجموعة جهادية أخرى.