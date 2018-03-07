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كندي-عراقي يقر بذنبه في قتل جنود أميركيين

جنود أميركيون في العراق

أقر مواطن كندي من أصل عراقي بالمساعدة في تدبير هجوم بشاحنة ملغومة على قاعدة أميركية في الموصل عام 2009، أسفر عن مقتل خمسة جنود أميركيين، وجنديين عراقيين.

واعترف فاروق خليل محمد أمام محكمة في نيويورك بأنه وفر مساعدات مالية (700 دولار) لتونسيين انتحاريين.

فاروق البالغ من العمر 50 عاما اعتقل عام 2011 بكندا قبل تسليمه لاحقا إلى الولايات المتحدة.

ويواجه المدان عقوبة السجن المؤبد، لكن ممثلي الادعاء وافقوا على حكم بالسجن لمدة 26 عاما ثم الترحيل، بموجب اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة أعلنته القاضية روزلين موسكوبف في بروكلين، لكنها لم تبت في الاتفاق بعد.

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