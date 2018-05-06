ضربة عراقية جديدة في سورية

وجه سلاح الجو العراقي الأحد، للمرة الثانية خلال أسبوعين، ضربة جوية ضد موقع داعش في شرق سورية.

وقال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة في بيان أصدره مكتبه إن سلاح القوة الجوية وجه "ضربة موجعة" ضد موقع "لقيادات الإرهاب" داخل الأراضي السورية.

واستهدفت الضربة موقعا جنوب دشيشة.

وتقع دشيشة في منطقة صحراوية من محافظة الحسكة، حيث تشن قوات سورية الديموقراطية عملية عسكرية ضد داعش.

وقبل أسبوع، أشار العبادي في مؤتمر صحافي إلى أن العراق سيواصل ضرباته ضد داعش خارج الحدود.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أكدت السلطات العراقية مقتل 36 عنصرا بينهم قياديون في داعش في غارة شنها سلاح الجو العراقي نفذتها طائرتان من طراز F-16 في منطقة حجين الواقعة في منطقة دير الزور..

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في كانون الاول/ديسمبر 2017 انتهاء الحرب ضد التنظيم بعد إعلان "النصر" عقب استعادة آخر مدينة كان يحتلها.