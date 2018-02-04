هل يضرب الجفاف العراق في حزيران؟

70 في المئة من المياه المتدفقة إلى العراق تنبع من خارج حدوده، وهو دولة المصب الأدنى في حوض نهر دجلة والفرات.

إحصائيا، كان متوسط التدفق السنوي للمياه في السنوات العشر الأخيرة يعادل 45 في المئة من المتوسط على المدى الطويل في حوض النهرين، وفقا لوزير الموارد المائية حسن الجنابي.

وانخفضت نسبة سقوط الأمطار خلال السنوات الأخيرة إلى الربع، حيث لا تتجاوز الـ44 ملم.

وأثر انحسار المياه المتدفقة على الزراعة في العراق، حيث انخفضت مساحة الأراضي المزروعة خلال الموسم الأخير إلى النصف، وفقا لرئيس الجمعيات الفلاحية حيدر العبادي، الذي يؤكد أن "مليونين من أصل أربعة ملايين دونم من الأراضي الزراعية لم تصلها المياه".

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