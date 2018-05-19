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العراق

ناسا تحذر من نقص المياه العذبة في العراق وسورية

مخاوف من انتشار الكوليرا في العراق بسبب نقص منسوب مياه الفرات

حذرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا في دراسة جديدة من تناقص المياه العذبة بشكل ملحوظ في تسع عشرة منطقة حارة حول العالم ولا سيما في العراق وسورية.

وأضافت الوكالة أن تزايد اعتماد البلدين على المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة اثنين وعشرين سدا أقامتها تركيا على نهري دجلة والفرات خلال العقود الثلاثة الماضية، الأمر الذي جعل الإقليم من بين أكبر المناطق سخونة في العالم.

ورأى المراقبون تقرير الوكالة الأميركية بمثابة تحذير مستقبلي ودعوا حكومات المنطقة إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على الموارد المائية وتوفير المياه العذبة للناس قبل أن يزداد الوضع سوءا.

مدير عام دائرة السدود في وزارة الموارد المائية العراقية مهدي الحمداني قال لراديو سوا إن الجانب الإيراني ساهم أيضا في قلة موارد المياه في العراق، مضيفا أن انحسار الأمطار نتيجة التغيرات المناخية أدى أيضا إلى قلة المياه في العراق.

وأوضح الحمداني أن العراق يسعى إلى عقد اتفاقية مع الجانب التركي لتحديد حصته المائية.

وأكد أن العراق يواصل تفاوضه مع إيران لمناقشة الحصص المائية ولا سيما بعد تحويل طهران مجاري عدد من أنهارها.

استمع لتصريحات الحمداني لراديو سوا:

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تصريحات مدير عام دائرة السدود في وزارة الموارد المائية العراقية مهدي الحمداني
by راديو سوا

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المصدر: وكالات + راديو سوا

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