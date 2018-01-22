شركة أميركية لمعالجة الغاز في (حقل بن عمر) بالبصرة

وقع العراق، الإثنين مذكرة تفاهم مع شركة أوريون الأميركية لمعالجة الغاز المستخرج من حقل نهر بن عمر النفطي العملاق جنوب البلاد.

وقال وزير النفط جبار اللعيبي إن "العراق يهدف إلى إيقاف حرق الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط".

وتتيح مذكرة التفاهم الموقعة في بغداد بين ممثلي وزارة النفط والشركة الأميركية بناء منشآت لتجميع الغاز من الحقل وتحويله إلى وقود قابل للاستخدام.

وينتج الحقل الذي تديره شركة نفط البصرة أكثر من 40 ألف برميل يوميا من النفط و25 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

ويواصل العراق حرق الغاز المصاحب للخام في حقول النفط بسبب نقص المنشآت الخاصة بمعالجته لتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.