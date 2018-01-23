الجيش التركي يقصف مواقع كردية شمال العراق

شن الجيش التركي غارات جوية على مقاتلين أكراد في شمال العراق الاثنين، بحسب ما أعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان نشرته الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان إن الغارات استهدفت عناصر من حزب العمال الكردستاني كانوا يعدون لهجوم على قواعد للقوات الأمنية التركية على الحدود بين البلدين.

وتابع البيان أن ملاجئ ومخابئ أسلحة دمرت خلال الغارات التي وقعت في منطقة الزاب في شمال العراق.

وتأتي الغارات التركية في الوقت الذي تشن فيه أنقرة منذ السبت عملية عسكرية في عفرين شمال سورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وارتفعت حصيلة قتلى عملية عفرين إلى 78 مدنيا وعسكريا من قوات سورية الديموقراطية، ومن الفصائل السورية المعارضة التي تشارك مع الجانب التركي، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.

المصدر: وكالات