الأمن التركي يعتقل عراقيا متهما بالانتماء لداعش

أعلنت السلطات التركية الثلاثاء اعتقال عراقي متهم بالانتماء لتنظيم داعش شمال تركيا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن فرق مكافحة الإرهاب اعتقلت العراقي فرحان محمود خضر بعدما داهمت منزلا في مدينة سامسون".

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وأضافت أن القضاء وجه تهما للمعتقل تتعلق بـ"الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها تركيا اعتقال عراقيين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، إذ كانت قد أوقفت في آذار/مارس الماضي أربعة عراقيين خططوا لمهاجمة السفارة الأميركية في أنقرة.