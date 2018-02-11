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العراق

نائب عراقي: سنخسر ثلثي أراضينا الزراعية جراء تشغيل سد تركي

جانب من نهر دجلة في منطقة الكاظمية في بغداد

قال رئيس كتلة بدر النيابية العراقية محمد ناجي الأحد إن العراق سيخسر نحو ثلثي أراضيه الزراعية إذا تم تفعيل سد أليسو الذي تبنيه تركيا على نهر دجلة.

وأضاف ناجي في مؤتمر صحافي إن تركيا "لا تعترف بحقوق العراق التاريخية والطبيعية بنهر دجلة، كما أنها لا تعترف بقواعد القانون الدولي".

ودعا النائب العراقي إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة هذه القضية والتوافق على إصدار قرارات مناسبة.

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية أعلنت في كانون الثاني/يناير أن أنقرة أبلغت بغداد بتأجيل ملء سد أليسو إلى حزيران/يونيو المقبل بدلا من آذار/مارس.

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