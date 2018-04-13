العراق: سنمنع أية عمليات عدائية من داخل سورية

أكد سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي أن "العراق سيمنع انطلاق أية عمليات عدائية من داخل الأراضي السورية تجاه أراضيه".

وقال الحديثي في تصريحات للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) الخميس إن الصراع في سورية كان "سببا رئيسا في إيجاد بيئة لنشوء داعش وتمدده ودخوله إلى العراق لاحقا بمنتصف عام 2014".

وشدد على أهمية قيام جميع الأطراف بما يلزم للقضاء على وجود داعش في سورية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كشف مؤخرا وجود خطط لمحاربة الإرهاب داخل سورية وفي أماكن أخرى خارج العراق.

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