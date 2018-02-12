المؤبد لتركية وسوري أدينا بالانتماء لداعش

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكما بالسجن المؤبد على امرأة تحمل الجنسية التركية ومواطن سوري، بعد إدانتهما بالانتماء إلى داعش.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن المواطنة التركية متهمة "بالتستر على أعمال مجموعة من الإرهابيين، بضمنهم زوجها الذي ينتمي لتنظيم داعش برغم علمها".

وأضاف بيرقدار أن "المحكمة أصدرت حكما آخر بالسجن المؤبد بحق إرهابي سوري الجنسية عن جريمة الانتماء لتنظيم داعش واشتراكه بالهجوم على القطعات العسكرية العراقية".

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وكان القضاء العراقي قد أصدر في 21 كانون الثاني/يناير الماضي حكما بالإعدام على مواطنة ألمانية من أصول مغربية، في حكم هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق مواطنة أوروبية.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعدمت السلطات العراقية 38 محكوما بالإعدام، بينهم سويدي، بعد إدانتهم بالإرهاب، وحسب خبراء، يصل عدد المعتقلين المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش في العراق إلى 20 ألفا.