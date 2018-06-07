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غارات عراقية جديدة في سورية

مقاتلة عراقية من طراز F-16 شاركت في الضربة ضد مواقع داعش في سورية

شنت طائرات عراقية من طراز F-16 الخميس غارات جديدة على أهداف تابعة لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان إن الغارات أسفرت عن تدمير "مقر قيادة وسيطرة" للتنظيم في منطقة هجين التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سورية.

وجاء في البيان أن المقر كان "بداخله قيادات ومقاتلين من عصابات" داعش.

واستهدفت الطائرات العراقية عدة أهداف داخل الأراضي السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان آخرها موقع لداعش في منطقة دشيشة التابعة للحسكة شرقي سورية.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد أعلن في وقت سابق وجود تنسيق بين قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي تدعمها واشنطن والقوات العراقية خلال العملية التي تنفذها في منطقة دشيشة قرب الحدود العراقية السورية.

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