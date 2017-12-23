العراق ينفي تعرض قوات الحدود لإطلاق نار من داخل سورية

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية تعرض الحدود العراقية السورية إلى هجوم، حسبما ذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان.

وجاء في البيان أن "الحدود العراقية السورية تحت السيطرة... ولم تتعرض إلى هجوم من داخل الحدود السورية".

وأضافت قيادة العمليات أن هناك منطقة حدودية ما زالت تحت سيطرة داعش في الجانب السوري، مشيرة إلى أن القوات سترد على "أي مصدر للنيران".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إعادة انتشار لقوات الحشد الشعبي على الحدود بعد تعرض حرس الحدود العراقي لإطلاق نار من الجانب السوري.

تحديث: 00:20 ت غ في 23 كانون الأول/ديسمبر

أعلن قائد عسكري في قوات الحشد الشعبي العراقية الجمعة نشر مقاتلين من الحشد على الحدود مع سورية لدعم قوات حرس الحدود العراقية، وأكد ذلك المتحدث باسم العمليات المشتركة يحيى رسول.

وقال قائد عمليات الحشد الشعبي في محور غرب الأنبار قاسم مصلح في بيان نشرته وكالة رويترز إن هذا التحرك جاء بعد تعرض قوات حرس الحدود لإطلاق نار من داخل سورية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ومن غير المعروف هوية الجهة التي أطلقت النيران من داخل سورية، حسب رويترز.

وقال بيان القائد في الحشد "بعد تعرض عدة نقاط تابعة لحرس الحدود العراقية لعدة هجمات عبر صواريخ موجهة وتأخر الإسناد من القوات الأمنية، تم إرسال قطعات اللواء 13 في الحشد الشعبي وبادر في استهداف مصادر إطلاق الصواريخ".

وأضاف أن "قيادة العمليات ولواء الطفوف متواجدون الآن على الحدود العراقية السورية في نقاط حرس الحدود لصد أي هجوم أو تحرك للعدو".

وقال إن هذه المنطقة ليست ضمن نطاق عمليات الحشد الشعبي "لكن من واجبنا دعم القوات الأمنية".

وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة في تصريح لرويترز هذه الأنباء، وقال إن هذا الانتشار "مؤقت"، لكنه أكد أنه تحرك طبيعي بالنظر إلى أن من مهام الحشد الشعبي دعم القوات الحكومية.

وأوضح رسول أن الكثير من المناطق على الحدود السورية العراقية لا تزال تخضع لسيطرة تنظيم داعش.

يذكر أن القوات العراقية استعادت في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي آخر المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش على الحدود مع سورية وأمنت الصحراء الغربية.

المصدر: رويترز