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العراق

هجوم انتحاري مزدوج يودي بعشرات وسط بغداد

موقع التفجير المزدوج وسط بغداد

قضى 26 شخصا على الأقل في تفجير انتحاري مزدوج وقع في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد الاثنين.

وأدى الهجوم الذي نفذه مهاجمان انتحاريان في ساعات الذروة، إلى إصابة 91 شخصا بجروح بعضهم في حالات حرجة، حسب السلطات العراقية.

وساحة الطيران مركز تجاري مهم في بغداد وتعتبر نقطة تجمع للعمال الذين ينتظرون يوميا منذ الصباح الباكر للحصول على عمل. واستهدفت تلك المنطقة مرارا في السابق.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقب اجتماع مع القيادات الأمنية في العاصمة بعد التفجير، أوامر لـ"ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة" والقصاص منها.

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