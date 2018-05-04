السيستاني: التعددية السياسية هي الخيار الصحيح بالعراق

قال المرجع الديني العراقي علي السيستاني الجمعة إن المرجعية سعت منذ سقوط النظام السابق إلى وجود تعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة وإن هذا هو الخيار الصحيح لتفادي الحكم الفردي.

وأضاف السيستاني في خطبة ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي أن المسار الانتخابي لا يؤدي إلى نتائج مرضية من دون توفر عدة شروط أهمها أن يكون القانون الانتخابي عادلاً وأن تتنافس القوائم الانتخابية على برامج قابلة للتنفيذ وأن يمنع التدخل الخارجي سواء بالدعم المالي أو غيره.

وتابع المرجع الديني أن قرار المشاركة في الانتخابات من عدمه يجب أن يتخذه المواطن عن وعي تام وحرص على مستقبل العراق.

وأكد أن المرجعية الدينية لا تساند أي شخص أو قائمة انتخابية وطالب بعدم استخدام "عناوين المرجعية" للحصول على مكاسب انتخابية.

وتجري الانتخابات البرلمانية في العراق في 12 من آيار/مايو.