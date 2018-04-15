عندما يدفع مدير وقف شيعي كفالة مدير وقف سني

قدم مدير الوقف الشيعي في محافظة ديالى جابر الشريفي كفالة ضامنة لنظيره من الوقف السني طه المجمعي الذي يواجه دعوى رفعها ضده نائب في البرلمان.

وقال الوقف السني في ديالى بأن مديره توجه إلى محكمة المقدادية الأحد امتثالا لأمر قضائي صدر بحقه بناء على دعوى النائب عبد الله الجبوري.

وأوضح الوقف السني في بيان على صفحته في فيسبوك أن السلطات أطلقت سراح المجمعي بعد أن قدم مدير الوقف الشيعي الشريفي كفالة ضامنة.

يشار إلى أن النائب الجبوري أقام دعوى ضد المجمعي بسبب خلاف على افتتاح مسجد في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.