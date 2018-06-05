العراق.. عملية عسكرية غرب سامراء

أطلقت القوات العراقية الثلاثاء عملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا داعش في المناطق الصحراوية القريبة من سامراء شمال بغداد.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري لـ"راديو سوا" إن العملية انطلقت فجر الثلاثاء بالتنسيق بين قوات الجيش وسرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأضاف أن المناطق التي تستهدفها العملية تقع في منطقة جزيرة سامراء غرب محافظة صلاح الدين، التي تشهد نشاطا لعناصر داعش.

من جهتها، قالت سرايا السلام إن "العملية شملت مناطق ذراع دجلة وتقسيم الثرثار وألبو جروب والصبيحات والحديدي والتي تقع شرق الفلوجة وغرب سامراء".

وذكر مسؤول إعلام السرايا في سامراء مهند العزاوي لـ"راديو سوا"، أن "معلومات استخبارية أكدت انتشار عناصر داعش في هذه المناطق، التي تمتاز بالوعورة وكثافة الأشجار فيها".

وتأتي العملية بعد يوم واحد من هجوم شنه عناصر تنظيم داعش على منطقة الفرحاتية جنوب سامراء، أسفر عن مقتل تسعة عناصر من تنظيم داعش بينهم انتحاريون واثنين من عناصر سرايا السلام.