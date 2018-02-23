مؤتمر جديد لإعادة إعمار العراق

قالت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب هدى يسي إن مؤتمرا كبيرا سيعقد في مقر جامعة الدول العربية الشهر المقبل سيتضمن معرضا خاصا لإعادة إعمار العراق بمشاركة كبار المسؤولين العراقيين.

وصرحت خلال مؤتمر صحافي عقد مؤخرا بأن جناحا بالمعرض سيخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيارة بعض المدن الصناعية والمشروعات الراغبة في التمويل والشراكة، حسبما نقل عنها موقع السفارة العراقية في القاهرة.

وقال سفير العراق في القاهرة ومندوب بغداد الدائم لدى جامعة الدول العربية حبيب الصدر إن مصر ستدخل بقوة في إعادة إعمار العراق خاصة بعد مؤتمر الكويت الأخير.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر وصل في عام 2017 إلى مليار و300 مليون دولار.

وعرص السفير خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء الماضي بالتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب واتحاد الصناعيين المصريين وبحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال المصريين الفرص الاستثمارية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من تنظيم داعش، التي قالها إنها 212 فرصة متنوعة.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد نقلت عن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ قوله إنه تم إبرام تحالفات بين 20 شركة سعودية ومصرية للبدء في عمليات إعادة إعمار العراق.

وأوضح أنه هذه التحالفات سينتج عنها "توفير فرص عمل لـ30 ألف مواطن عراقي في مشاريع المقاولات".

وكان نائب رئيس الاتحاد الإيراني للصناعات النفطية رضا باديدار قد أعلن أيضا أن شركات النفط الإيرانية ستشارك في مشاريع إعادة الإعمار في العراق.

وقال في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء: "نحن مهتمون بجنوب العراق، أي بغداد والبصرة".

وبلغ حجم التعهدات المالية التي أعلنتها الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق 30 مليار دولار.