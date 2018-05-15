العبادي يأمر بـ 'إعادة عد وفرز' الأصوات في كركوك يدويا

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإعادة عد وفرز الأصوات في محافظة كركوك بعد ورود شكاوى بحدوث خروقات خلال العملية الانتخابية.

وشدد العبادي في مؤتمر صحفي ببغداد الثلاثاء على أهمية التدقيق المحكم في الصناديق المختلف عليها في كركوك "بعد وفرز يدوي، بدلا من نقلها إلى بغداد لأن أي طعن في الجهاز الإلكتروني يؤدي لإعادة العد والفرز اليدوي بشكل عام ".

وقال العبادي إن"الحكومة الحالية أنجزت المطلوب منها خلال الفترة الانتخابية وخاصة الجانب الأمني" موضحا أن "أي اعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يأخذ طريقه السليم حسب الإجراءات القانونية".

ودعا العبادي المفوضية العليا للانتخابات إلى "التعامل بشفافية واضحة إزاء الطعون واعتماد الأساليب القانونية وأولوية الحفاظ على إرادة الناخب وصوته".

وأكد العبادي أن"تحالف النصر من خلال حديثه مع جميع الكتل السياسية يسعى لحكومة مقبلة لكل العراقيين، بلا شروط مسبقة".

وأضاف "تم الحديث مع جميع الكتل السياسية وكلامنا معهم واضح باستيعاب الجميع لمن يريد تشكيل الحكومة المقبلة ضمن أسس بلا محاصصة، وتشكل من التكنوقراط وأن تكون قوية لتحاسب الفساد بشدة". وعبر العبادي عن الأمل بأن "يكون للعنصر النسائي دور فيها".