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العراق

العبادي: الفساد أدى إلى انهيار القوات الأمنية في 2014

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت إن الفساد هو السبب الأساسي لانهيار القوات الأمنية في حزيران/يونيو 2014، وأكد أن الحكومة مستمرة في محاربته.

وأضاف في كلمته في احتفالية أقامتها قيادة العمليات المشتركة في بغداد أن العراق واجه تحديات عديدة "ومنها الوحدة لتحقيق النصر ونجحنا في ذلك ومحاربة الفساد داخل المؤسسة العسكرية حيث أن الفساد نخر جسد القوات الأمنية سابقا وهو أساس الشر".

ودعا العبادي إلى ضرورة أن تكون عمليات الاستثمار المرتقبة في العراق، مبنية على أساس المصالح المشتركة وعدم المساس بسيادة الدولة. وقال "مثلما انتصرنا على الإرهاب سننجح في الإعمار والبناء".

وأكد رئيس الوزراء أهمية التمسك بالإنجاز الذي حققه العراقيون بانتصارهم على داعش، مشيرا إلى أن دور القوات الأمنية لم يقتصر على العمليات القتالية.

المصدر: مكتب العبادي

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