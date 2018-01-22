الفيليبين سترحل "عالِم كيمياء" عراقي مرتبط بحماس

قالت الفيليبين إنها تعتزم ترحيل "عالم عراقي ينتمي لحركة حماس"، وهو متهم بمساعدة الحركة بإطلاق صواريخ على اسرائيل.

وقال قائد الشرطة الفلبينية رونالد ديلاروزا في مؤتمر صحافي إن قواته تحتجز "طه محمد الجبوري بعد أن أبلغتها السلطات العراقية بوجوده على أراضيها".

وقال ديلاروزا إن "الجبوري اعترف بأنه ينتمي الى حركة حماس وأنه عالِم كيميائي مهمته تطوير التكنولوجيا الصاروخية التي تعتمدها الحركة باطلاق الصواريخ من مناطقها باتجاه الجانب الاسرائيلي".

لكن روزا قال إن توقيف الجبوري جرى لكونه "مقيم بصورة غير شرعية" ولديه مشاكل في تأشيرة الدخول، مؤكدا إنه سيرحل إلى العراق.

وتقول الشرطة إن الجبوري وصل العام الماضي في خضم المعارك التي خاضتها القوات الحكومية ضد مقاتلين موالين لتنظيم داعش كانوا سيطروا على مدينة مراوي في جنوب البلاد.

وأمضى الجبوري معظم الأوقات في مانيلا والمناطق المجاورة، وقال للشرطة إنه لم يكن ينوي تنفيذ أي عمل إرهابي في الفيليبين.