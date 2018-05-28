البرلمان العراقي يقر إعادة فرز 10 بالمئة من الأصوات

أقر مجلس النواب العراقي الاثنين إعادة عد وفرز 10 في المئة على الأقل من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة يدويا وكذلك إلغاء نتائج انتخابات العراقيين في الخارج والتصويت المشروط.

وأكد رئيس المجلس سليم الجبوري ثبوت حدوث خروقات في مجمل العملية الانتخابية، وقال إن التجاوزات التي "أثبتت بالدليل القطعي" أساءت للعملية الانتخابية وشككت في نتائجها.

وجاء قرار البرلمان العراقي بعض تصويت أعضائه في جلسة استثنائية بحضور 168 نائبا من 328 نائبا.

وأسفرت الانتخابات التي أجريت في 12 أيار/مايو، عن فوز تحالف "سائرون" الذي يدعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان.