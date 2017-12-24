عقد نفطي عراقي-صيني لتطوير حقل شرقي بغداد

توقع الحكومة العراقية الاثنين عقدا أوليا مع شركة النفط الصينية "جنهوا" لتطوير جزء من حقل شرقي بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن الاتفاق بين الجانبين يتعلق بالجزء الجنوبي من الحقل الواقع بين محافظتي صلاح الدين وبغداد، وتشرف عليه شركة نفط الوسط.



وينص العقد على أن الشركة الصينية سترفع انتاج الحقل ليصل إلى 40 ألف برميل يوميا خلال خمسة أعوام من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وأوضح جهاد أن جنهوا ستقوم أيضا ببناء مدينة نفطية تشمل وحدات سكنية ومرافق خدمية متكاملة.

ويلزم العقد الشركة بالاعتماد على الطاقات الوطنية بنسبة 50 في المئة، تزداد تدريجيا لتصل إلى 80 في المئة.

وبلغ معدل الانتاج اليومي لحقل شرقي بغداد في 2014 نحو 9600 برميل نفط يوميا، و 21.5 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، حسب آخر بيانات منشورة على موقع شركة نفط الوسط.