خطة حكومية لرفع قدرات قطاع النفط بحلول 2022 

قالت وزارة النفط العراقية الثلاثاء إنها بحاجة إلى أربعة مليارات دولار لاستثمارات جديدة في قطاع الطاقة، مستعرضة خططا لزيادة معدلات التكرير على مدى الأعوام القادمة.

وأوضح وزير النفط جبار اللعيبي في تصريحات خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت، أن الحكومة تخطط لتنفيذ سبعة مشاريع نفطية من شأنها رفع طاقة التكرير إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2021. وأضاف أن ثلث هذه الكمية سيخصص للتصدير.

وكشف اللعيبي أيضا أن بغداد تخطط لزيادة إنتاج النفط من خمسة ملايين برميل يوميا الحالية إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2022.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها وقعت عقدا استثماريا مع شركة محلية لإنشاء مصفاة في محافظة كركوك بطاقة 70 ألف برميل يوميا. وأشار اللعيبي في حينه إلى أن "إنشاء المصفاة يمهد للوصول إلى طاقة إنتاجية من المشتقات النفطية تغطي الحاجة المحلية في كركوك والمحافظات المجاورة".